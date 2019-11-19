Депутаты Госдумы хотят ввести в Волгоградской области налоги для самозанятых

Экономика 19.11.2019 12:07
4715 14
19.11.2019 12:07
Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года еще на 19 регионов РФ, внесенный главой комитета Андреем Макаровым и сенатором Николаем Журавлевым. На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 21 ноября. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Государственной думы.
В состав участников эксперимента предлагается включить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, а также Республику Башкортостан.
К участникам эксперимента будут отнесены регионы-доноры, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города с населением свыше миллиона человек. То есть субъекты РФ, которые не будут рассматривать режим налога на профессиональный доход как источник дополнительных доходов.
Для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юрлицам или ИП, — 6%. Уплата налогов будет осуществляться по упрощенной процедуре.
Ранее, напомним, налоговый режим для самозанятых был введен в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Реклама
В Волгограде прошел фестиваль кофейной культуры19.11.2019 12:57
Антон Привольнов: бескрайние сады – они существуют19.11.2019 11:42
«Спасибо от Сбербанка» начислит до 15% бонусов при оплате покупок по QR-коду18.11.2019 16:48
Дорогое удовольствие: Волгоградская область официально завладела «Волгоград Ареной»18.11.2019 11:34
В Волгограде налоговая инспекция объявила о публичных обсуждениях на тему предотвращения банкротства18.11.2019 10:12
Сбербанк запустил в Волгограде сервис доставки продуктов СберМаркет15.11.2019 16:13
Волжский трубный завод стал победителем всероссийской премии «Экспортер года»15.11.2019 13:58
Администрация Волгоградской области берет кредит в 3 миллиарда рублей на "черный день"15.11.2019 08:32
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам14.11.2019 17:03
Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года превысила 43 млрд рублей14.11.2019 10:11
Клиенты Сбербанка могут получить 10 000 бонусов СПАСИБО за автоплатеж13.11.2019 15:44
В Волгоградской области на родине члена Совфеда «напряженка» с инвесторами13.11.2019 13:10
«Красный Октябрь» принимает участие в 25-й Международной выставке «Металл-Экспо 2019»13.11.2019 06:59
Власти Светлоярского района Волгоградской области позорно проигнорировали последствия ЧС с разливом нефти12.11.2019 18:35
Бизнесмены Волгоградской области могут воспользоваться спецпредложениями Сбербанка12.11.2019 15:56
Реклама