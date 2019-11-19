Депутаты Госдумы хотят ввести в Волгоградской области налоги для самозанятых





Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года еще на 19 регионов РФ, внесенный главой комитета Андреем Макаровым и сенатором Николаем Журавлевым. На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 21 ноября. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Государственной думы.

В состав участников эксперимента предлагается включить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, а также Республику Башкортостан.

К участникам эксперимента будут отнесены регионы-доноры, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города с населением свыше миллиона человек. То есть субъекты РФ, которые не будут рассматривать режим налога на профессиональный доход как источник дополнительных доходов.

Для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юрлицам или ИП, — 6%. Уплата налогов будет осуществляться по упрощенной процедуре.

Ранее, напомним, налоговый режим для самозанятых был введен в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.