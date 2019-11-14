Политика

Нового главу Центрального района Волгограда нашли в сельской местности

Политика 14.11.2019 12:37
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14.11.2019 12:37



Должность главы администрации Центрального района Волгограда получит Юрий Кокин. Как сообщил ИА «Высота 102» один из депутатов Волгоградской гордумы, сегодня фракция «Единой России» обсудит и одобрит данную кандидатуру. Кокин до 2017 года руководил городским комитетом по строительству, после чего переехал в Михайловку, где был назначен заместителем главы городского округа. 
31 октября мэр Волгограда Виталий Лихачев уволил главу администрации Центрального района Волгограда Владимира Матасова в связи с утратой доверия. Главной причиной, по некоторым данным, мог быть скандал с уничтожением зеленых насаждений в сквере возле строящегося храма Александра Невского.  Вместо обрезки сухих деревьев в зоне отдыха произошла тотальная вырубка. Также одной из претензий администрации города стало то, что власти района не установили общественный туалет в пойме реки Царица возле музея «Россия – моя история», не организовали  укладку плитки на дорожках между нижней и верхней террас Центральной набережной.
Юрию Кокину 51 год, он уроженец Михайловки. Закончил  Волгоградский государственный педагогический университет  по направлению «История». Впоследствии отучился на факультете менеджмента в Волгоградском институте бизнеса.

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