Житель Москвы во дворе дома в Волгограде сбил пенсионерку и скрылся

Происшествия 13.11.2019 10:52
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13.11.2019 10:52
Житель Московской области накануне на своем автомобиле совершил наезд на 71-летнюю женщину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось около 11-00 часов во дворе дома №11а по ул. Невской. Водитель с места происшествия скрылся, а женщина попала в больницу. Однако позднее 61-летний мужчина был задержан сотрудниками ДПС.
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