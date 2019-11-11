



По делу о трагическом ДТП с автомобилем бывшего мэра Волжского Марины Афанасьевой, в котором погибли два человека, назначены автотехнические экспертизы. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах. Между тем, уголовное дело пока не возбуждено, так как опросить Марину Афанасьеву не представляется возможным из-за состояния ее здоровья. Как известно, бывший мэр Волжского перенесла две операции и была переведена из больницы имени Фишера в Волгоград – в городскую клиническую больницу СМП №25. По некоторым данным, Марина Афанасьева находилась в искусственной коме.

Напомним, трагедия произошла 23 октября в Быковском районе на трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград". Автомобиль "Фольксваген Тигуан", которым управляла 64-летняя Марина Афанасьева, вылетел на встречную полосу и опрокинулся в кювет. В результате ДТП от полученных травм скончались две женщины-пассажирки. Это 66-летняя Любовь Федорова, директор ресторана «Дубрава» и 64-летняя Елена Лавренова, работавшая уборщицей в управлении образования Волжского. Подруги ехали за грибами в Быковский район.



