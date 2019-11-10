Студенты СПбГУ из Волгограда в шоке от истории с доцентом, подозреваемым в расчленении аспирантки





Студенты из Волгограда, которые учатся в СПбГУ, находятся под большим впечатлением от резонасных новостей о том, что произошло с доцентом-историком Олегом Соколовым. «Буквально несколько дней назад был у него на лекции по теме Французской революции. Соколов хороший лектор, немного экспрессивный. Буквально погружался в тему. Мог громко и эмоционально начать говорить от лица Наполеона, например. Нам это казалось абсолютно нормальным – просто человек увлечен своей профессией. Он - известная медийная личность, труды его изданы неплохими тиражами. Даже не мог предположить, что случится такая страшная история. Вроде бы до этого Соколов с кем-то судился из-за авторских прав, так что мы сначала подумали, что его могли подставить из мести. Это потом уже в новостях подробности прочитали. В шоке, конечно», - рассказал ИА «Высота 102» студент Владимир Г. По информации СУ СКР по Санкт-Петербургу, 9 ноября напротив одного из домов в районе набережной реки Мойка из воды был извлечен замерзший мужчина, в рюкзаке которого обнаружены 2 отчлененные женские руки, а также травматический пистолет. Федеральные СМИ сообщают, что выловленным в Мойке оказался известный в профессиональных кругах историк Олег Соколов. Позже в его квартире нашли расчлененное тело молодой аспирантки. Доцента подозревают в жестоком убийстве, в настоящее время он задержан, решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.



