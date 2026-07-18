Пассажирский поезд врезался в легковушку на переезде под Волгоградом





В ночь с 17 на 18 июля во Фроловском районе Волгоградской области пассажирский поезд из Санкт-Петербурга протаранил легковой автомобиль. Инцидент произошёл на переезде в границах Краснолиповского сельского поселения.

- Сегодня в 02:49 по местному времени на станции Липки Приволжской железной дороги на путях перед приближающимся пассажирским поездом № 90 сообщением Санкт-Петербург – Волгоград находился легковой автомобиль без водителя и пассажиров, - сообщили в пресс-службе ПривЖД.

Машинист попытался остановить состав, применив экстренное торможение, однако по инерции поезд всё же протаранил легковушку.

Отметим, по предварительной информации, ЧП обошлось без пострадавших. Удалось избежать схода вагонов. Движение других пассажирских составов по перегону осуществляется в штатном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102»