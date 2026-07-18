



В Волгоградской области врачи «ГКБСМП № 25» спасли 15-летнего подростка. Школьник едва не умер из-за укуса ядовитого паука «чёрная вдова». Парень стал седьмым пациентом в регионе, у которого врачи диагностировали отравление ядом этого насекомого.

- Пациент из Калачевского района был укушен в стопу. Практически сразу у него развилась острая, жгучая боль, которая стремительно распространялась от ноги к животу и пояснице. Появились жалобы на затруднённое дыхание, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Изначально спасти подростка пытались в местной ЦРБ, однако вскоре врачи поняли, что своими силами не справятся, и обратились за консультацией в токсикологический центр 25-й больницы. Было принято решение перевести пострадавшего в Волгоград. Молодой человек поступил в учреждение в тяжёлом состоянии. У него отмечалось осложнение дыхания, судорожный синдром, потливость, давление 180/100 и учащение пульса до 120 ударов в минуту.

Отметим, благодаря начатой терапии состояние пострадавшего удалось улучшить, однако болезненность в ногах и пояснице всё ещё сохраняется. Специалисты рекомендуют волгоградцам при фиксации резкой невыносимой боли немедленно обращаться за помощью специалистов. При необходимости пациенты могут позвонить в информационного консультативного токсикологического центра 25-й больницы по номеру: 8-903-377-88-11.

Фото из архива ИА «Высота 102»