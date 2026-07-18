В Волгоградской области отменена 11-часовая беспилотная опасность





18 июля утром специалисты сняли режим беспилотной опасности. Сообщение об отбое начало рассылать в 10:44 МЧС России через смс-оповещения и ведомственное приложение.

По информации спасателей, граждане теперь могут безопасно находиться на открытых участках улиц, пользоваться лифтами и подходить к остеклённым проёмам.

Напомним, как ранее сообщала редакция, минувшей ночью Волгоградская область и ещё 19 регионов подверглись налёту 379 БПЛА. Этому предшествовало объявление в регионе с 23:10 беспилотной опасности. В общей сложности режим действовал порядка одиннадцати с половиной часов.

Фото из архива ИА «Высота 102»