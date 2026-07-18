



В Волгоградской области более 9 тыс. человек, работающих на промпредприятиях, имеют право на досрочную пенсию. Об этом 17 июля сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Речь идёт о сотрудниках металлургической промышленности, задействованных на опасных для здоровья производствах.

По данным экспертов, обратиться за назначением пенсии имеют право мужчины в возрасте 50 лет и женщины в возрасте 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж: мужчины – не менее 20 лет, женщины – не менее 15 лет.

Кроме того, особые условия выхода на пенсию действуют и для волгоградцев, поработавших в тяжёлых условиях не менее 10-12,6 лет и имеющих стаж не менее 20-25 лет. Они имеют право уйти на пенсию в возрасте 50-55 лет.

Фото из архива ИА «Высота 102»