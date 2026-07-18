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Общество

В Волжском мэрия попросила горожан закрывать окна из-за облаков химикатов

Общество 18.07.2026 15:23
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18.07.2026 15:23


В Волжском Волгоградской области местным жителям предстоит на протяжении недели в летний зной держать на замке окна ради своей безопасности. Власти предупредили горожан и гостей населённого пункта о химической обработке улиц.

- На следующей неделе специалисты обработают деревья от вредителей. Комитет благоустройства проведет опрыскивание зеленых насаждений по всему городу, - говорится в предупреждении, опубликованном мэрией.

Купать в облаке химических препаратов деревья будут по графику: 20–21 июля достанется растительности на пр. Ленина. 22-24 июля на улицах Волгодонская, Горького, Зорге, Маркса, Кирова, Куйбышева, Коммунистическая (и сквер), Комсомольская, Камская, Карбышева, Свердлова (и пл. Свердлова), Советская, Набережная, Логинова, Ленинградская, Пионерская, Пушкина (жилая часть), Молодежная, Р. Крестьянская (сквер), Чайковского, Циолковского, Энгельса.

Работы будут проводиться по утрам и вечерам и захватят в том числе и часы пик, когда граждане спешат на работу и домой: с 4:00 до 9:00, а также с 19:00 до 24:00. Для безопасности власти попросили горожан закрывать окна и не пускать на указанные территории животных и детей.

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