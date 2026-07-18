



В Волгограде стала известна дата прощания с заслуженным врачом РФ, экс-руководителем облкомздрава, создателем кардиологической службы региона Всеволодом Щучкиным. По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, церемония пройдёт 19 июля в 12:00 на площадке ритуального комплекса «Память» по адресу: ул. Землячки, д. 74.

Напомним, в 1997 году Всеволод Щучкин возглавил Волгоградский областной клинический кардиологический центр и занимал пост главврача на протяжении десяти лет. Медик одновременно занимался и научной деятельностью. После себя он оставил более 50 научных публикаций. О кончине медицинского работника стало известно накануне.