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Общество

В Волгограде 19 июля простятся с заслуженным врачом РФ Всеволодом Щучкиным

Общество 18.07.2026 14:56
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18.07.2026 14:56


В Волгограде стала известна дата прощания с заслуженным врачом РФ, экс-руководителем облкомздрава, создателем кардиологической службы региона Всеволодом Щучкиным. По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, церемония пройдёт 19 июля в 12:00 на площадке ритуального комплекса «Память» по адресу: ул. Землячки, д. 74.

Напомним, в 1997 году Всеволод Щучкин возглавил Волгоградский областной клинический кардиологический центр и занимал пост главврача на протяжении десяти лет. Медик одновременно занимался и научной деятельностью. После себя он оставил более 50 научных публикаций. О кончине медицинского работника стало известно накануне.

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