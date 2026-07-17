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Экономика

Инфляция в Волгоградской области ускорилась до 4,8% в июне: смотрим, что дорожало и почему

Экономика 17.07.2026 19:37
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17.07.2026 19:37


Потребительские цены в Волгоградской области в июне 2026 года выросли на 0,41% по сравнению с маем. В годовом выражении инфляция в регионе ускорилась до 4,8%, однако осталась ниже общероссийского показателя, который составил 6,02%. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Отделение Волгоград Южного ГУ Банка России.

Что подорожало больше всего

За месяц сильнее всего выросли в Волгоградской области цены на услуги. Так, к примеру, выросла абонентская плата за сотовую связь. Объясняется это увеличением расходов операторов на поддержание стабильной работы сети и цифровых сервисов.

По оценкам экспертов, стоимость продовольственных и непродовольственных товаров увеличилась умеренно. В годовом исчислении рост цен на товары был ниже инфляции.

Дорожал сахар. По информации специалистов, это связано с сезонным сокращением его запасов. А вот куриные яйца продолжили сезонно дешеветь. Традиционно летом у кур растет продуктивность, благодаря чему увеличивается предложение на рынке.

Выросло в цене моторное топливо. Повышенный сезонный спрос на него совпал с сокращением предложения топлива из-за ремонтов на НПЗ.

Почему ускорилась инфляция

С исключением сезонного фактора цены в июне выросли активнее, чем в мае. Причина – увеличение издержек производителей продовольствия: подорожало сырье, обслуживание оборудования и оплата труда персонала.

При всем этом, подчеркивают специалисты, в июне цены в Волгоградской области выросли меньше, чем в других регионах ЮФО и России в целом. 

– Годовая инфляция ускорилась до 4,8%, но по-прежнему осталась ниже среднего значения по стране в 6%. Это произошло прежде всего за счет разовых факторов. Так, из-за временных перебоев с поставками на АЗС подорожало топливо. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, которая направлена на обеспечение стабильно низкой инфляции, – прокомментировал управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Фото: сгенерировано ИИ 

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