Федеральные новости

В России для жителей вводят плату за сброс дождевой воды в ливневку

В третьем квартале 2026 года в Ростове-на-Дону планируют утвердить тарифы на отвод дождевых стоков и использование городской ливневой канализации. Об этом сообщают «Ведомости Юг». По данным издания, платить за...