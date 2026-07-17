



В Красноармейском районе Волгограда завершился монтаж аттракционов нового парка развлечений, и в Сети появились первые кадры с высоты 50 метров – с самой высокой точки колеса обозрения «Красное солнце». Как рассказали ИА «Высота 102» в дирекции парка, объект готовится к открытию и уже прошел полный цикл технических проверок и испытаний.

С пиковой точки колеса посетителям откроется великолепная панорама на Красноармейский район: бульвар Энгельса, Сарептский затон, Севастопольская набережная и Волго-Донской канал. Особенно впечатляющими обещают быть виды на закате. Время катания – около 10 минут.





Напомним, накануне «Красное солнце» впервые зажглось над бульваром Энгельса – архитектурная подсветка способна воспроизводить несколько вариантов светового шоу. Сияющее колесо видно с противоположной стороны Волги, так что насладиться зрелищем смогут жители как доканальной, так и заканальной части района.



