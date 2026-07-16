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Общество

Винтажный своп, День огурца, физра и чтения Евтушенко: куда сходить в Волгограде 18 и 19 июля

Общество 16.07.2026 18:32
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16.07.2026 18:32


В предстоящие выходные, 18 и 19 июля, у жителей Волгограда и гостей города будет масса поводов, чтобы не сидеть дома. Во-первых, синоптики прогнозируют спад жары, во-вторых, в городе в эти дни ожидается масса интереснейших мероприятий. 

Куда сходить и что посмотреть в Волгограде 18 и 19 июля – все самое интересное собрали в афише ИА «Высота 102». 

18 июля, суббота

Винтажный своп у каланчи 

Одно из самых атмосферных мероприятий состоится в субботу во внутреннем дворике недавно пожарной каланчи. Организаторы обещают создать уютную и творческую атмосферу. В программе: винтажный и интерьерный своп «СноваНово» – здесь можно будет обменяться вещами с историей (посуда и открытки СССР, уютные мелочи, канцелярские принадлежности, игрушки и тд); выставка-продажа винтажной посуды времен СССР; кофе от местной кофейни; книжный развал. За символические 300 рублей гости смогут подняться на смотровую площадку каланчи и открыть для себя Волгоград с необычных ракурсов.


Место и время: дворик каланчи (Коммунистическая, 5), с 11.00 до 17.00. 

Йога для всех и каждого

Перед тем, как заглянуть во дворик каланчи, рекомендуем отдохнуть душой и телом в Комсомольском саду. Здесь 18 июля вновь намечается традиционная субботняя йога. Приготовьте спортивный коврик, воду и отправляйтест на открытую тренировку с Татьяной Ястребовой. 

Место и время: Комсомольский сад, с 10.00 до 11.00.

Хиты группы «Король и Шут» в ЦПКиО

Вечер субботы советуем провести в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. 18 июля здесь пройдет концерт, посвященный легендарному музыканту и создателю культовой рок-группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу. Знаменитые хиты исполнят такие волгоградские группы как: «КуСкИ»,  «Электричка», спецпроект «Собрание» (музыканты групп DisCor, КуСкИ, Т.О. VODA). 


Место и время: Центральный парк Волгограда (ул. Батальонная), 19:00-22:00.

Чтения Евтушенко 

Не хотите на концерт, хочется чего-то душеполезного? Тогда вам в Комсомольский сад 18 июля. Здесь состоится вечер поэзии в рамках проекта «Читальди. Шестидесятники». В субботу будут читаться и обсуждаться произведения Евгения Евтушенко. 

Время: с 17.00 до 18.00

Кино под звездами

Для киноманов и желающих насладиться вечерней прохладой в ЦПКиО проведут киносеансы под звездами. В субботу запланирован показ фильма «Вонка» 16+.


Место и время: полянка в ЦПКиО возле «Кофемолки» (ул. Батальонная), начало в 21:10. 

Ретро-вечеринка в амфитеатре

«Назад в будущее» – именно под таким названием на набережной Волгограда, в амфитеатре 18 июля пройдет вечер танцев. Вспомнить молодость волгоградцы смогут под хиты 90-х. Вход, правда, платный – 300 рублей, возрастные ограничения – от 16 лет. 

Место и время: амфитеатр (набережная Волгограда), с 19.00.

19 июля, воскресенье

Мисс парк – 2026

Главным событием воскресного дня в Центральном парке культуры и отдыха станет конкурс «Мисс парк» 2026. Маленькие волгоградки продемонстрируют на сцене: дефиле, визитку и творческий номер. Самая яркая юная красавица получит корону и главный приз – сертификат на 10 000 рублей на аттракционы ЦПКиО. 


Место и время: главная сцена ЦПКиО (ул. Батальонная), с 16:00 до 20:00. 

Уроки физкультуры 

Если в воскресный вечер вы неожиданно захотите размяться перед новой трудовой неделей, отправляйтесь в тот же ЦПКиО. Здесь фитнес- клуб «Гриф» проведет для всех желающих открытые тренировки по трем направлениям: зумба, растяжка и функциональная тренировка. С собой нужно взять коврик и воду. 

Место и время: ЦПКиО (ул. Батальонная), с 18:00 до 19:30.

День огурца в Комсаду

Дирекция парка «Комсомольский сад» готовит концерт на 19 июля – «Созвездие талантов». Состоитмя он в рамках празднования Дня огурца. Подробностей мало, но организаторы обещают массу позитивных эмоций. 


Место и время: Комсомольский сад, с 17:00 до 18:00. 


Афишу подготовила Дарья Ломовцева 

Фото: ЦПКиО, архив ИА «Высота 102», СноваНово

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