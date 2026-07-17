



В спортивном комплексе «Волга» прошла торжественная встреча с победителями и призёрами первенства Европы по плаванию среди юниоров. Турнир в Мюнхене принёс российской сборной 36 медалей и победу в общекомандном зачёте. При этом весомую часть успеха обеспечили воспитанники и подопечные волгоградской школы плавания: в сумме волгоградские спортсмены и те, кто тренируется под руководством тренеров клуба «Волга», завоевали 7 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.

Центральной фигурой встречи стал Михаил Щербаков: на его счету – 5 золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали, а также несколько юношеских рекордов мира. Победы на дистанциях 200 м комплексным плаванием и 100 м на спине, сильные эстафетные заплывы – всё это закрепило за ним статус одного из главных талантов поколения. Тренер: Прохоренко Виктор Валерьевич.

Не менее ярко проявила себя Серафима Фокина: золото в эстафете 4х100 м комплексным плаванием (с рекордом соревнований), два серебра (100 и 200 м баттерфляем) и бронза в смешанной эстафете. Спортсменка призналась, что полностью раскрыть потенциал помешала травма, полученная в начале сезона, но даже в этих условиях она сумела показать высокий результат. Тренер: Базиянц Весна Дмитриевна

Дебютом на международной арене и сразу золотой медалью отметился Григорий Черногаев – он одержал победу на дистанции 50 м на спине. Для молодого пловца этот успех стал важным шагом в карьере и наглядным подтверждением эффективности волгоградской тренерской школы. Тренер: Донченко Александр Васильевич.

Вклад в общий результат внесли ещё иногородние спортсмены, которые постоянно тренируются под руководством наставников клуба «Волга». Их медали стали ещё одним доказательством системной работы волгоградских тренеров:

Золото: 1500 м вольный стиль (юниорки), 800 м вольный стиль (юниорки), 400 м вольный стиль (юниорки).

Серебро: эстафета 4х200 м вольный стиль (юниорки).

Бронза: 1500 м вольный стиль (юниорки), эстафета 4х100 м вольный стиль (юниорки).

Тренер – Татьяна Владимировна Манкевич.

Ещё одно золото – на дистанции 100 м баттерфляй (юниоры) – стало результатом работы тренера Виктора Валерьевича Прохоренко.

На церемонии спортсменов поздравили представители региональной власти и спортивной федерации.

Заслуженный тренер страны Виктор Авдиенко подчеркнул:

– Больше половины медалей нашей сборной завоевали воспитанники волгоградской школы плавания. Волгоградцы внесли огромный вклад в достижения российских спортсменов. Поздравляю Михаила Щербакова с его очередными рекордами! Мы просто делаем свою работу, для нас это не сложно.

Председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Ирина Муравьёва обратилась к победителям со словами признания:

– Результат волгоградских спортсменов впечатляет. Вы – наша гордость и пример для мальчишек и девчонок, которые будут ориентироваться на вас. Благодарю вас и ваших тренеров за труд, уверена, что главные победы ещё впереди. Безусловно, такой результат подтверждает: волгоградская школа плавания является одной из сильнейших не только в России, но и на мировой арене.

Сами спортсмены рассказали о напряжённой борьбе в финалах, значении поддержки команды и планах на будущие старты. Впереди у волгоградцев – подготовка к новым турнирам, где они намерены не только удержать, но и развить достигнутый успех.

Александр Веселовский

Фото: Облспорткомитет