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Спорт

Центральные улицы Елани вымостят плиткой за 30 млн рублей

Спорт 18.07.2026 08:20
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18.07.2026 08:20


В Волгоградской области власти Елани готовятся к благоустройству основных пешеходных маршрутов административного центра. 17 июля администрация посёлка объявила конкурс на право обновления ул. Красной, ул. Ленинской и ул. Советской.

Работы разбиты на шесть участков. На начальном отрезке ул. Красной от пересечения с ул. Ленинградская в сторону ул. Мира будет обновлено тротуарное покрытие, высажены деревья и кустарники, установлены скамейки и урны. Вблизи центрального парка, библиотеки и другого рода инфраструктурных и ведомственных объектов запланирован аналогичный объём работ, а также создание цветников, высадка крупномерных деревьев, установка качелей. У рынка и торговых объектов, ЦРБ и административно-культурных учреждений также будут приведены в порядок тротуары, выполнено озеленение и установлены малые архитектурные формы.

Отметим, преобразиться райцентр должен до 17 ноября 2026 года. Подрядчик будет отобран до конца июля. Победившая в аукционе организация должна будет также обеспечить гарантийное обслуживание территорий на протяжении следующих пяти лет. На обновление центральных улиц Елани из бюджета потратят 30 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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