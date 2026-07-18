Главное

Под Волгоградом СК проверяет скандальную майнинг-ферму Евгения Ищенко Винтажный своп, День огурца, физра и чтения Евтушенко: куда сходить в Волгограде 18 и 19 июля Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России

Актуально

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Кабардино-Балкарии стартовал слет казачьей молодежи
В станице Екатериноградской Кабардино-Балкарской Республики начал работу молодежный казачий слет «Слава Богу, мы казаки». Культурно-спортивное мероприятие собрало более 100 участников из разных регионов России, а также объединило свыше 50...
Федеральные новости
 В России для жителей вводят плату за сброс дождевой воды в ливневку
В третьем квартале 2026 года в Ростове-на-Дону планируют утвердить тарифы на отвод дождевых стоков и использование городской ливневой канализации. Об этом сообщают «Ведомости Юг».  По данным издания, платить за...
Общество

В Волгоградской области седьмой час длится беспилотная опасность

Общество 18.07.2026 05:56
0
18.07.2026 05:56


Волгоградцы вновь вынуждены были провести ночь, ожидая налёт беспилотников ВСУ. В Волгоградской области опасность по БПЛА продолжает действовать уже седьмой час.

- БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ на территории Волгоградской области. Объявлена в 23:10 17.07.2026. Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом, - говорится в сообщениях, разосланных МЧС России.

Отметим, спасатели рекомендуют не покидать безопасное помещение до отмены особого режима. На протяжении ночи беспилотники в северных районах региона, граничащих с Саратовской областью. В аэропорту Волгограда ограничения Росавиацией не вводились. Незначительно задерживается лишь один рейс из Антальи.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.07.2026 07:51
Общество 18.07.2026 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 07:13
Общество 18.07.2026 07:13
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 06:34
Общество 18.07.2026 06:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 05:56
Общество 18.07.2026 05:56
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2026 21:57
Общество 17.07.2026 21:57
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2026 21:31
Общество 17.07.2026 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2026 21:00
Общество 17.07.2026 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2026 20:37
Общество 17.07.2026 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2026 19:55
Общество 17.07.2026 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2026 19:46
Общество 17.07.2026 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2026 18:08
Общество 17.07.2026 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2026 17:54
Общество 17.07.2026 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2026 17:36
Общество 17.07.2026 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2026 17:19
Общество 17.07.2026 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2026 16:20 Реклама
Общество 17.07.2026 16:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

08:20
Центральные улицы Елани вымостят плиткой за 30 млн рублейСмотреть фотографии
07:51
Минобороны: над Волгоградской областью и ещё 19 регионами перехвачены 379 БПЛАСмотреть фотографии
07:13
В Волгограде прекратили работать электросамокаты WhooshСмотреть фотографии
06:40
В 17 населенных пунктах Волгоградской области на 4 дня отключат газСмотреть фотографии
06:34
В СФР рассказали о 9 тыс. волгоградцев, имеющих право на досрочную пенсиюСмотреть фотографии
05:56
В Волгоградской области седьмой час длится беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:57
Волгоградцев ждут три зябкие ночи в июлеСмотреть фотографии
21:31
В полях под Волгоградом силовики задержали нелегалов-иностранцевСмотреть фотографии
21:00
Экс-глава облкомтарифов Петр Секретов скончался на 90-м годуСмотреть фотографии
20:37
Участники экспедиции из Малайзии и Сингапура прибыли в ВолгоградСмотреть фотографии
20:33
Суд в Урюпинске лишил нерадивую мать выплат за погибшего на СВО сынаСмотреть фотографии
20:26
Волгоград чествует героев Мюнхена: воспитанники «Волги» – опора сборнойСмотреть фотографии
19:55
На маршрут №11 в Волгограде выходят два современных трамваяСмотреть фотографии
19:46
В ИК-5 Камышина увековечили память погибшего на СВО капитана Сергея РыковаСмотреть фотографии
19:37
Инфляция в Волгоградской области ускорилась до 4,8% в июне: смотрим, что дорожало и почемуСмотреть фотографии
19:20
Под Волгоградом задержали иностранца за перепродажу бензинаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:50
Вячеслав Бардыбахин возвращается в «Акрон»Смотреть фотографии
18:08
Опубликованы первые фото с верхней точки 50-метрового колеса обозрения на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
17:57
Мошенники в 3,7 раза реже стали звонить жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:54
Ушел из жизни создатель волгоградской кардиослужбы Всеволод Васильевич ЩучкинСмотреть фотографии
17:36
В Москве подтвердили законность лишения мантии экс-судьи по делу Ивана ГеляСмотреть фотографии
17:19
Андрей Бочаров почтил память защитников СталинградаСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде утверждены названия трех новых остановок общественного транспортаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
Волгоградский художник лишился своих картин после неудачного знакомстваСмотреть фотографии
14:25
Урюпинск меняется: что смотрел Бочаров в столице российской провинцииСмотреть фотографии
14:19
Активны и агрессивны: В РПН рассказали волгоградцам, кто такие «наноклещи»Смотреть фотографии
13:40
Новые факты о зверствах фашистов: ИА «Высота 102» публикует тексты рассекреченных чекистами документовСмотреть фотографии
12:33
Гособвинение направило в суд дело КПК «Честь» за аферу на 700 млн рублейСмотреть фотографии
12:30
Житель Саратова получил 28 лет колонии за госизмену и поставки оружия ВСУСмотреть фотографии
11:36
Не умеешь – не берись: волгоградцев призвали оценивать силы перед регистрацией бизнесаСмотреть фотографии
 