



В ночь с 17 на 18 июля ВСУ вновь предприняли попытку массированного удара беспилотниками по тыловым и приграничным регионам России. Смертоносные аппараты ликвидировались дежурными расчётами Минобороны над территорией Волгоградской области и ещё 19 регионов.

- В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчёркивается в сообщении военного ведомства.

Помимо Волгоградской области удар был сконцентрирован на Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областях, в также Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Часть дронов была уничтожена над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, как ранее сообщала редакция, минувшую ночь волгоградцы провели в ожидании беспилотного удара. Особый режим специалистами не отменён до сих пор.

Фото из архива Минобороны