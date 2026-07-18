



17 июля в Суровикинском районе Волгоградской области произошла массовая авария с участием контейнеровоза и ещё трёх автомобилей. ДТП случилось утром, когда пьяный водитель фуры, перевозящий 40-футовую стальную конструкцию, неожиданно вдавил педаль газа, врезавшись в идущий впереди автомобиль. Инцидент произошёл на мосту по федеральной трассы Р-260 через речку Добрая, на въезде в хутор Жирковский.

- В 08:20 на 128 км федеральной автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинск-Луганск» 61-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя грузовой автомашиной Volvo с полуприцепом, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся впереди в попутном направлении автомашиной Hino 3763. После удара автомашина Volvo продолжила движение, выехав на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомашиной «ГАЗ-278404», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

«Газель» перевозила на автоплатформе «Mercedes». Последний не выдержал удара и вылетел с моста в русло реки.

Отметим, по информации правоохранителей, в результате массовой аварии сильнее всего пострадал водитель эвакуатора. Он был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области