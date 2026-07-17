На маршрут №11 в Волгограде выходят два современных трамвая





Волгоградский завод «ВЭТА» продолжает обновлять подвижной состав для южной части Волгограда. Очередной капитально-восстановленный трамвай готов к отправке – это уже пятый вагон из 20, запланированных к ремонту до конца года.

Специалисты «ВЭТА» установили новый корпус (производства Екатеринбурга) на восстановленную ходовую часть от модели «Татра Т-3». Результат – практически новый транспорт с рядом современных удобств: частично низкий пол для маломобильных пассажиров, кондиционер, системы отопления и видеонаблюдения.

Как сообщает администрация Волгограда, параллельно на заводе завершили капитальный ремонт еще одного трамвая «Татра Т-3» 1978 года выпуска. Вагону заменили электрооборудование, установили силовой электронный привод (экономия электроэнергии до 40%), обновили кузов и интерьер, сделали распашные двери, добавили климатическое оборудование и видеонаблюдение.

Оба вагона в ближайшее время будут выпущены на 11-й маршрут в южной части Волгограда.