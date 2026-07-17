Под Волгоградом задержали иностранца за перепродажу бензина













Полицейские задержали иностранца, который продавал топливо дороже рыночной цены. 26-летний гражданин одной из стран Средней Азии в Быковском районе многократно заправлял свой автомобиль по 20 литров, потом сливал его и продавал его в 2 раза дороже.

При задержании иностранец оказал стражам порядка неповиновение, за что Быковским районным судом ему по ст. 19.3 КоАП РФ назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Выяснилось также, что у мужчины отсутствовало разрешение на работу.

В ближайшее время арестованный будет помещен в Центр временного содержания иностранных граждан, а затем выдворен за пределы страны.

Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области

У перекупщика изъято 45 литров бензина марки АИ-92 и Daewoo Nexia. Автомобиль помещен на специализированную автостоянку.