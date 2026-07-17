Под Волгоградом задержали иностранца за перепродажу бензина

У перекупщика изъято 45 литров бензина марки АИ-92 и Daewoo Nexia. Автомобиль помещен на специализированную автостоянку.
Происшествия 17.07.2026 19:20
0
17.07.2026 19:20
У перекупщика изъято 45 литров бензина марки АИ-92 и Daewoo Nexia. Автомобиль помещен на специализированную автостоянку.
Полицейские задержали иностранца, который продавал топливо дороже рыночной цены. 26-летний гражданин одной из стран Средней Азии в Быковском районе многократно заправлял свой автомобиль по 20 литров, потом сливал его и продавал его в 2 раза дороже.
У перекупщика изъято 45 литров бензина марки АИ-92 и Daewoo Nexia. Автомобиль помещен на специализированную автостоянку.
При задержании иностранец оказал стражам порядка неповиновение, за что Быковским районным судом ему по ст. 19.3 КоАП РФ назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.
Выяснилось также, что у мужчины отсутствовало разрешение на работу.
В ближайшее время арестованный будет помещен в Центр временного содержания иностранных граждан, а затем выдворен за пределы страны.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области
Под Волгоградом задержали иностранца за перепродажу бензина17.07.2026 19:20
Происшествия 17.07.2026 19:20
Под Волгоградом разыскивают женщину, сбившую на электросамокате ребенка17.07.2026 10:33
Происшествия 17.07.2026 10:33
В Котово на пожаре погибла 50-летняя женщина17.07.2026 09:07
Происшествия 17.07.2026 09:07
Под Волгоградом в Волге нашли тело 82-летнего рыбака17.07.2026 08:46
Происшествия 17.07.2026 08:46
В Волгограде врачи «скорой» спасли жизнь ребенка на пожаре17.07.2026 06:14
Происшествия 17.07.2026 06:14
В поселке под Волгоградом водолазы в Волге ищут тело мужчины16.07.2026 14:31
Происшествия 16.07.2026 14:31
В Волжском спасатели вытащили из реки двух тонущих подростков16.07.2026 14:10
Происшествия 16.07.2026 14:10
В Волжском молодой мотоциклист без прав разбился в лобовом ДТП16.07.2026 11:04
Происшествия 16.07.2026 11:04
Двухкилометровую пробку в Волгограде вызвало ДТП с влетевшей в остановку Subaru15.07.2026 17:37
Происшествия 15.07.2026 17:37
В Волгограде иномарка врезалась в остановку с людьми: есть пострадавший15.07.2026 17:23
Происшествия 15.07.2026 17:23
Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП под Волгоградом15.07.2026 13:31
Происшествия 15.07.2026 13:31
Под Волгоградом взорвали ФАБ-20015.07.2026 06:07
Происшествия 15.07.2026 06:07
Крупный пожар охватил здание бывшего консервного завода в Волгограде14.07.2026 21:42
Происшествия 14.07.2026 21:42
Отработал смену и умер: в Волгограде выясняют обстоятельства гибели 32-летнего водителя трамвая14.07.2026 18:09
Происшествия 14.07.2026 18:09
Водитель мог не увидеть: волгоградка погибла под колесами HAVAL на глазах у 4-летней дочки14.07.2026 16:57
Происшествия 14.07.2026 16:57