Главное

Под Волгоградом СК проверяет скандальную майнинг-ферму Евгения Ищенко Винтажный своп, День огурца, физра и чтения Евтушенко: куда сходить в Волгограде 18 и 19 июля Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России

Актуально

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Кабардино-Балкарии стартовал слет казачьей молодежи
В станице Екатериноградской Кабардино-Балкарской Республики начал работу молодежный казачий слет «Слава Богу, мы казаки». Культурно-спортивное мероприятие собрало более 100 участников из разных регионов России, а также объединило свыше 50...
Федеральные новости
 В России для жителей вводят плату за сброс дождевой воды в ливневку
В третьем квартале 2026 года в Ростове-на-Дону планируют утвердить тарифы на отвод дождевых стоков и использование городской ливневой канализации. Об этом сообщают «Ведомости Юг».  По данным издания, платить за...
Спорт

Вячеслав Бардыбахин возвращается в «Акрон»

Спорт 17.07.2026 18:50
0
17.07.2026 18:50


Тольяттинский «Акрон» внёс Вячеслава Бардыбахина в заявку на предстоящий сезон. Возвращение игрока стало логичным продолжением трансферной политики клуба: ранее футболист был отдан в аренду в волгоградский «Ротор», поскольку в составе тольяттинцев он не проходил в основной состав.

Сезон в Волгограде стал для Бардыбахина возможностью полноценно раскрыться. В составе «Ротора» защитник стабильно выходил в стартовом составе и зарекомендовал себя как квалифицированный исполнитель, заслужив уважение болельщиков. Интерес к игроку со стороны волгоградцев был ожидаем: по окончании аренды «Ротор» выражал желание сохранить Вячеслава в команде.

Однако «Акрон» решил иначе: клуб сохранил права на футболиста, продлил с ним соглашение и официально вернул Вячеслава в Тольятти. Сейчас это выглядит как шанс закрыть прежний сюжет: доказать, что тот самый сезон в аренде не просто дал опыт, а сделал его готовым игроком для основы. Впереди новый сезон и новая глава в карьере Бардыбахина.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
17.07.2026 18:50
Спорт 17.07.2026 18:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.07.2026 07:42
Спорт 17.07.2026 07:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.07.2026 20:57
Спорт 16.07.2026 20:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.07.2026 07:53
Спорт 16.07.2026 07:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.07.2026 15:17
Спорт 15.07.2026 15:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.07.2026 09:14
Спорт 15.07.2026 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.07.2026 07:23
Спорт 15.07.2026 07:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.07.2026 15:30
Спорт 14.07.2026 15:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.07.2026 11:03
Спорт 14.07.2026 11:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.07.2026 10:00
Спорт 14.07.2026 10:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.07.2026 07:55
Спорт 14.07.2026 07:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2026 21:07
Спорт 13.07.2026 21:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2026 18:14
Спорт 13.07.2026 18:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2026 16:47
Спорт 13.07.2026 16:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2026 10:38
Спорт 13.07.2026 10:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:50
Вячеслав Бардыбахин возвращается в «Акрон»Смотреть фотографии
18:08
Опубликованы первые фото с верхней точки 50-метрового колеса обозрения на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
17:57
Мошенники в 3,7 раза реже стали звонить жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:54
Ушел из жизни создатель волгоградской кардиослужбы Всеволод Васильевич ЩучкинСмотреть фотографии
17:36
В Москве подтвердили законность лишения мантии экс-судьи по делу Ивана ГеляСмотреть фотографии
17:19
Андрей Бочаров почтил память защитников СталинградаСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде утверждены названия трех новых остановок общественного транспортаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
Волгоградский художник лишился своих картин после неудачного знакомстваСмотреть фотографии
14:25
Урюпинск меняется: что смотрел Бочаров в столице российской провинцииСмотреть фотографии
14:19
Активны и агрессивны: В РПН рассказали волгоградцам, кто такие «наноклещи»Смотреть фотографии
13:40
Новые факты о зверствах фашистов: ИА «Высота 102» публикует тексты рассекреченных чекистами документовСмотреть фотографии
12:33
Гособвинение направило в суд дело КПК «Честь» за аферу на 700 млн рублейСмотреть фотографии
12:30
Житель Саратова получил 28 лет колонии за госизмену и поставки оружия ВСУСмотреть фотографии
11:36
Не умеешь – не берись: волгоградцев призвали оценивать силы перед регистрацией бизнесаСмотреть фотографии
10:59
В Камышине подросток проводил пьяную женщину до дома и обокралСмотреть фотографии
10:49
Андрей Бочаров уехал в УрюпинскСмотреть фотографии
10:36
В России для жителей вводят плату за сброс дождевой воды в ливневкуСмотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом разыскивают женщину, сбившую на электросамокате ребенкаСмотреть фотографии
10:26
Волгоградские металлурги обеспечили нержавейкой весь ЮФОСмотреть фотографии
10:18
«Жизнь и смерть сошлись на поле боя»: 84 года назад началась Сталинградская битваСмотреть фотографии
09:11
Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фотоСмотреть фотографии
09:07
В Котово на пожаре погибла 50-летняя женщинаСмотреть фотографии
08:48
Волгоградцы поддержали призыв депутата ГД не «кошмарить» дачниковСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом в Волге нашли тело 82-летнего рыбакаСмотреть фотографии
08:14
1164 волгоградца проверились после укусов клещейСмотреть фотографии
08:11
Резкое похолодание настигло волгоградцев после летнего знояСмотреть фотографии
07:42
Объявлена судейская бригада на матч «Ротор» – «СКА‑Хабаровск»Смотреть фотографии
07:32
Лишенный многомиллионного имущества экс-глава ГИБДД Степанов вновь предстанет перед судомСмотреть фотографии
07:03
Сирены воздушной тревоги включат в Палласовке 21 июляСмотреть фотографии
06:48
Полномочия члена волгоградского облизбиркома приостановили на период выборовСмотреть фотографии
 