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 В Кабардино-Балкарии стартовал слет казачьей молодежи
В станице Екатериноградской Кабардино-Балкарской Республики начал работу молодежный казачий слет «Слава Богу, мы казаки». Культурно-спортивное мероприятие собрало более 100 участников из разных регионов России, а также объединило свыше 50...
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Федеральные новости

В Кабардино-Балкарии стартовал слет казачьей молодежи

Федеральные новости 17.07.2026 15:31
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17.07.2026 15:31


В станице Екатериноградской Кабардино-Балкарской Республики начал работу молодежный казачий слет «Слава Богу, мы казаки». Культурно-спортивное мероприятие собрало более 100 участников из разных регионов России, а также объединило свыше 50 организаторов, инструкторов и наставников из различных казачьих войск страны.

На торжественное открытие прибыли почетные гости. Они поприветствовали участников, ознакомились с проектом молодежного туристско-патриотического центра «Казачий хутор» и оценили работу интерактивных площадок.

От имени главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова выступил заместитель председателя Правительства КБР Залим Кашироков. В приветственном адресе было отмечено, что слет призван сохранять богатую культуру казачества, генерировать новые проектные идеи, но главное – воспитывать молодежь в духе патриотизма.

Сегодня, когда нашей стране брошен вызов, перед нами стоят общенациональные задачи: сплотиться вокруг нашего национального лидера, президента Российской Федерации Владимира Путина, бережно хранить историю и культуру России, как завещали нам предки, одержавшие великие трудовые и ратные победы, – говорится в обращении.


С напутствием к участникам обратился атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Он подчеркнул, что в условиях глобальных вызовов ставка делается именно на молодежь, и выразил уверенность, что форум укрепит дружеские связи и казачье единство.

– Сегодня мы говорим о том, что мы вместе, что мы едины. Наш Верховный Главнокомандующий объявил этот год Годом единства народов России. Мы объединились вокруг нашего Президента, объединились на передовой, объединились во имя защиты нашей Родины, – отметил всероссийский атаман.

В торжественной обстановке Виталий Кузнецов передал ветеранам СВО копию знамени казачьей разведывательной бригады «Терек» с личным автографом и напутствием «С Богом!» Президента России Владимира Путина. Впоследствии реликвия будет размещена в будущем молодежном туристско-патриотическом центре «Казачий хутор» в станице Екатериноградской.

Фото: Всероссийское казачье обществj  / t.me

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