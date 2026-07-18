



В полиции рассказали подробности столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем под Волгоградом. По информации правоохранителей, водитель заехал на пути и, оставив машину на пути поезда, покинул её.

- Водитель в нетрезвом виде заехал на ж/д пути. Вышел из машины. На оставленное транспортное средство наехал поезд, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, как ранее сообщала редакция, ДТП произошло 18 июля в 2:49 вблизи станции Липки Приволжской железной дороги в Фроловском районе Волгоградской области. Легковой автомобиль преградил путь поезду № 90 «Санкт-Петербург – Волгоград». Лишь благодаря стечению обстоятельств удалось избежать схождения с рельсов пассажирских вагонов и пострадавших.

Фото: Волгоград / max.ru