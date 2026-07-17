Участники экспедиции из Малайзии и Сингапура прибыли в Волгоград





Волгоград встретил участников международного автопробега. 24 путешественника из Сингапура и Малайзии прибыли в город-герой в рамках трансконтинентальной экспедиции, организованной Автомобильной ассоциацией Сингапура при поддержке Центра стратегических разработок и бренда Discover Russia.

Как сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области, главная задача автопробега – открыть Россию для иностранных гостей и продемонстрировать ее туристическое разнообразие.

Экскурсионная программа делегации включила посещение главных мемориалов Волгограда: мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, музея-панорамы «Сталинградская битва», площади Павших Борцов.

Отметим что Волгоградская область входит в экосистему национального туристического бренда Discover Russia, созданного Центром стратегических разработок для продвижения страны на зарубежных рынках. Проект объединяет 64 субъекта РФ и помогает формировать привлекательный образ российских территорий.

Популярность Волгоградской области у иностранцев растет: по итогам прошлого года в отелях региона останавливались около 14,7 тыс. зарубежных туристов.

Международный автопробег стартовал 23 июня и продлится до 4 сентября.