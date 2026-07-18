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Общество

Мёрзнуть никому не пришлось: смотрим, как волгоградцы горячими танцами проводили рабочую неделю

Общество 18.07.2026 14:11
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18.07.2026 14:11


17 июля в Центральном районе Волгограда состоялись массовые гуляния. Сотни волгоградцев собрались в ЦПКиО, чтобы весело проводить окончание рабочей недели в компании друзей и знакомых. Не смогли их спугнуть ни холодная погода, ни усталость после трудовых будней. О том, как это было, в фоторепортаже ИА «Высота 102».


Открыл пятничный релакс в 17:45 концерт Центра культуры «Лаукараз». На главной сцене парка выступили детские танцевальные и цирковые коллективы, представляют их Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карпинск, Пермь, Гусь-Хрустальный.




Ребята на фоне возводимого вантового колеса обозрения продемонстрировали мастерство жонглирования булавами и гирями, чудеса гибкости и красоту танцев малых народностей.





Когда солнце уже ушло за горизонт, а столбик термометра начал стремительно опускаться, огня отдыхающим поддала пятничная вечеринка. Дискотека стартовала в 20:00. Со сцены прозвучали хиты 90-х и 00-х годов.


Мёрзнуть никому не пришлось. В какой-то момент казалось, что количество людей на несколько больше его вместимости, а разгорячённые участники до позднего вечера требовали от диджея продолжения веселья. Ничуть не испортило вечернику и отсутствие обещанной организаторами пены. Последнюю не получилось использовать по соображению безопасности из-за резкого понижения температуры.




 

Для любителей более спокойного, семейного отдыха организаторы пятничной вечерней программы подготовили просмотр семейного мультфильма «Лило и Стич» под открытым небом.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в эти выходные на площадке ЦПКиО также запланирована обширная развлекательная программа. 18 июля в 19:00 состоится рок-пати под хиты «КиШ» в исполнении группы «КуСкИ», шоу-проекта «Электричка» и спецпроекта «СОБРАНИЕ», а 19 июля в парке состоится конкурс «Мисс парк» 2026 для юных жительниц областного центра.

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»

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