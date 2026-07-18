



18 июля второй раз за неделю смягчили ограничения на отпуск автомобильного топлива. По информации регионального комитета промышленной политики и ТЭК, с сегодняшнего дня на заправках «Лукойл» лимиты повышены ещё на 10 литров.

- Принято решение в очередной раз увеличить объем отпуска — теперь до 40 литров за одну транзакцию, - подчеркнули в пресс-службе облпромторга.

Напомним, 14 июля после стабилизации спроса и отладке поставок топлива АЗС «Лукойл» подняли лимит отпуска с 20 до 30 литров. Это сразу же позволило улучшить ситуацию на заправках. По словам очевидцев, очереди уменьшились с сотен метров до 9-15 машин. При этом одновременно произошёл скачок цен на бензин. Только по официальным данным Росстата за неделю стоимость 1 литра топлива выросла на 1,5 рубля.

Отметим, несмотря на стабилизацию ситуации, власти по-прежнему призывают волгоградских автолюбителей рачительно подходить к топливному вопросу и не запасать бензин впрок.

Фото из архива ИА «Высота 102»