



Уголовное дело о семейной драме пожилой пары из Киквидзенского района в настоящее время расследуют полицейские. Как передает ИА «Высота 102», подробности опубликованы на официальном сайте ГУ МВД России по Волгоградской области. Сообщается, что 3 ноября текущего года между 71-летним подозреваемым и его 60-летней супругой возникла ссора на бытовой почве, в ходе которой мужчина, используя черенок, нанес жене множественные удары в область лица и головы. Через некоторое время между ними произошло примирение. Однако вечером мужчина, затаив обиду, решил отомстить жене. С этой целью он предложил ей съездить с ним в поле и собрать семена подсолнечника, на что она согласилась. Проехав на личном автомобиле около 5 километров от хутора, подозреваемый высадил женщину в лесополосе, а сам уехал домой. Пробыв дома около двух часов и дождавшись момента, когда стемнело, мужчина поехал за женой, полагая, что достаточно напугал её. Однако найти место, где оставил женщину, не смог, после чего подключил к поискам сына. Совместные поиски в течение всей ночи положительных результатов не дали.

Ранним утром тракторист местного крестьянско-фермерского хозяйства обнаружил на обочине в лесополосе в бессознательном состоянии лежащую женщину, о чем сразу же сообщил в полицию. Полицейские доставили потерпевшую в районную больницу с признаками обморожения и телесными повреждениями.

В отношении подозреваемого дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ – «Оставление в опасности». Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года. По результатам проводимой судебно-медицинской экспертизы в зависимости от тяжести нанесенных потерпевшей телесных повреждений, будет решен вопрос о дополнительной квалификации данного преступного деяния в соответствии с действующим уголовным законодательством.



