Происшествия 07.11.2019 10:22
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07.11.2019 10:22
Три человека пострадали в ДТП с участием пассажирской "Газели" в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером в Ворошиловском районе на улице Калинина. Водитель "Газели" совершил наезд на стоящую в попутном направлении на красный сигнал светофора автомашину "Киа Рио" под управлением 31-летней женщины. От удара иномарка столкнулась с двигающейся в попутном направлении автомашиной "Хендэ Гетс", которой управляла 23-летняя девушка. В результате ДТП трое пассажиров "Газели" - 22-летняя девушка, 26-летний и 24-летний парни доставлены в больницу.
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