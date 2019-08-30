Экология 30.08.2019 16:26
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30.08.2019 16:26
Крысы, облюбовавшие контейнерную площадку в поселке Царицын Городищенского района, не ограничились мусоркой и стали изведывать новые земли. Как сегодня сообщили ИА "Высота 102" местные жители, первым делом грызуны решили освоить территорию частного домовладения за забором, к которому вплотную с нарушением СанПин примыкает эта контейнерная площадка. О "крысином рае", который возник здесь по вине руководства СНТ "Диана", "Высота 102" подробно рассказывала недавно в своей публикации (читать здесь). Сегодня стали известные новые подробности из жизни хвостатых обитателей этой мусорки. В редакцию информагентства жители частного домовладения, куда теперь регулярно наведываются крысы, прислали видеоматериал. На нем видно, как грызуны бегают возле забора, перебираются через него на территорию домовладения. Такую картину, как уверяют жильцы, они наблюдают практически ежедневно. Также из-за мусорки, которая расположена возле забора, в доме невозможно открыть окна: в жилье проникают не только скверные запахи, но и мухи, которых, по уверению людей, здесь тьма. После публикации "Высоты 102" на контейнерную площадку прибыла комиссия, в составе которой были представители Царицынского сельского поселения. Они составили акт, зафиксировав тот факт, что площадка для накопления ТКО находится здесь с многочисленными нарушениями. Так, установлено, что расстояние от мусорки до жилого дома составляет всего 16 метров, хотя по санитарным нормам площадка должна быть расположена минимум в 20 метрах от жилых строений. Недавно здесь поставили еще и восьмикубовый контейнер, который уже полон. Жители уверяют, что отходы ТКО с контейнерной площадки как не вывозились, так и не вывозятся надлежащим образом. Договора на вывоз мусора у СНТ "Диана", которое и организовало данную контейнерную площадку, по-прежнему нет. Эту информацию информагентству подтвердили и в администрации Царицынского сельского поселения, сообщив, что сейчас решается вопрос о переносе контейнерной площадки в другое место.
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