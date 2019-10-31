Экология

«Управление отходами - Волгоград» приняло участие в экологических акциях

Экология 31.10.2019 17:36 Новости компаний
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31.10.2019 17:36 Новости компаний


Более 13 тонн отходов было собрано сегодня во время экологических акций в Волгограде. Об этом сообщил ИА «Высота 102» региональный оператор в сфере обращения с ТКО. Активисты провели два субботника: на мемориальном комплексе «Лысая Гора» и на территории «Хлебозавода» в Тракторозаводском районе.
Экологическую акцию активно поддержали МБУ «Северное», ВРООО «Российский Союз сельской молодежи», волонтерский центр «Старт» Волгоградского аграрного университета» и регионального волонтерского экологического штаба в Волгоградской области, представители «Совета отцов».  
Инициатором мероприятий выступил  региональный исполком Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Волгоградской области.

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