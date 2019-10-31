



Житель Твери задержан полицейскими после смертельного ДТП на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Камышинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне ночью на 515 км автодороги. Неизвестный автомобиль сбил 36-летнюю жительницу Камышина и скрылся с места ДТП. Пострадавшая от полученных ранений скончалась на месте.

В районе был введен план "Перехват". Вчера днем в дежурную часть полиции поступила информация от жителей села Вихлянцево. Они сообщили, что возле одного из домов стоит "Газель" с разбитым лобовым стеклом и другими повреждениями, характерными для ДТП. В ходе оперативных мероприятий удалось установить личность водителя. Им оказался 46-летний житель Твери. Как выяснилось, он вместе со своим родственником, который был в машине в момент аварии, прятался в лесополосе около села Вихлянцево. Полицейским водитель пояснил, что испугался ответственности и уехал. Возбуждено уголовное дело.



