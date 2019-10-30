Политика

В Волгограде не допустили пересмотра итогов выборов

Политика 30.10.2019 15:24
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30.10.2019 15:24


Волгоградский облсуд сегодня отказал Михаилу Таранцову в удовлетворении административного иска об отмене результатов выборов по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». После перерыва судья  Светлана Жданова отказала в удовлетворении ходатайства Михаила Таранцова об отводе судьи. Михаил Таранцов обосновал свое ходатайство тем, что она не дала возможности исследовать в полном объеме доказательства по делу, отказав в заслушивании показаний свидетелей. После окончания судебного рассмотрения Светлана Жданова удалилась в совещательную комнату, затем огласив резолютивную часть решения в зале суда. 
Напомним, Михаил Таранцов мотивировал свой иск об отмене результатов выборов по Краснооктябрьскому одномандатному округу тем обстоятельством, что они не позволяют достоверно узнать истинное волеизъявление избирателей. По его мнению, его фамилию в избирательном бюллетене люди путали с фамилией его «двойника» - Таранцева Сергея Александровича, которые находились рядом. В результате Михаил Таранцов мог недополучить голоса, которые избиратели хотели за него отдать. В итоге победил Алексей Волоцков от партии «Единая Россия». Впрочем, ни Сергей Таранцев, ни Алексей Волоцков в суд сегодня не явились. Иск просили отклонить представители облизбиркома, окружной избирательной комиссии (ТИК Дзержинского района» и партии «Единая Россия». Они считали, что нормы избирательного права были строго соблюдены, начиная с этапа регистрации Сергея Таранцева и заканчивая результатами подсчета голосов. А подтвердить или опровергнуть, путались ли люди в фамилиях, могли только сами избиратели. Свидетельства членов УИК и наблюдателей, которых привел в суд Михаил Таранцов, по их мнению, не могли установить истинную картину. Между тем, на стороне Михаила Таранцова готовы были выступить 29 человек. Однако против их опроса выступили представители облизбиркома, ТИК Дзержинскогого района и регионального отделения «Единой России». В результате судья отказала в вызове свидетелей. Также она отклонила ходатайство Михаила Таранцова о разрешении исследования испорченных бюллетеней, которых по Краснооктябрьскому округу №13 было достаточно много – 1300 штук, что, по мнению истца, могло подтвердить многочисленные факты «ошибочного» голосования. Оппоненты Михаила Таранцова также обращали внимание на тот факт, что не было подано ни одной жалобы на факты отказа в выдаче новых бюллетеней тем избирателям, которые, выходя из кабинок для голосования, понимали, что проголосовали не за того человека, за которого хотели. 
Михаил Таранцов утверждал, что жалоб не было, потому что многие избиратели не были юридически подкованными. Кроме того, у членов УИК с правом совещательного голоса от КПРФ было мало возможности фиксировать фамилии попавшихся на путанице, так как надо было следить за процессом голосования, а затем - принимать участие в подсчете голосов. Также он  заверял, что случаев «ошибочного» голосования было много. Это могли подтвердить члены УИК, на глазах которых разворачивались целые драмы, когда избирателям под разными предлогами во многих случаях не выдавали новые бюллетени. Однако выслушать их так и не удалось. На доводы истца и его представителя, что Сергей Таранцев, житель Волжского, никак не вел избирательную кампанию, не агитировал и не встречался с избирателями, что косвенно говорит о том, что он целенаправленно выполнял роль «двойника»,  представители ответчика парировали, что ведение агитации является правом кандидата, а не его обязанностью. А юрист регионального отделения партии «Единая Россия» не поняла вопрос представителя Михаила Таранцова, почему на некоторых участках один и тот же наблюдатель одновременно выполнял свои функции и от «ЕР»,  и от партии пенсионеров за социальную справедливость, от которой избирался Сергей Таранцев. Впрочем, убедить судью стороне истца так и не удалось. В результате в удовлетворении иска было отказано.  
Решение суда расстроило всех, кто пришел с Михаилом Таранцовым в суд, и кому так и не удалось рассказать, что в реальности происходило на избирательных участках. Люди ободряли его и выражали всяческую поддержку. Михаил Таранцов заявил, что будет обжаловать решение суда. «Суд отказал в удовлетворении принципиальных ходатайств о вызове свидетелей и обзоре испорченных бюллетеней, то есть по существу не стал исследовать доказательства. Однако исследование доказательств – это основа любого судебного процесса. Юридически отказ можно как угодно обосновать, но факт остается фактом – даже напрягаться не стали. Конечно, иллюзий мы особых не питали. Но мы пройдем все необходимые процедуры до конца, будем пользоваться тем правом, которое у нас еще есть», - прокомментировал Михаил Таранцов. 

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