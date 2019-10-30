В Волгограде крушителю витрин молотком в кулинарии вынесли приговор





К 2 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен житель Волгограда по фамилии Ситников, который в декабре прошлого года крушил молотком витрины в кулинарии. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Советском районном суде, мужчину признали виновным в умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений (ч.2 ст. 167 УК РФ).

В суде установлено, что Ситников С.Е., будучи недовольным конфликтной ситуацией ранее произошедшей в кулинарии "Конфетки-Бараночки", прибыл в заведение с металлическим молотком и нанес им не менее 9 ударов по холодильным стеклянным продуктовым витринам торгового зала кулинарии. Также он ударил молотком по входной двери, в результате чего стеклянное основание было разбито. Уже за дверью Ситников нанес еще не менее четырех ударов по стеклам входной группы. Общий ущерб составил 545 564 рубля 15 копеек.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично. Он не отрицал повреждение и уничтожение имущества, но настаивал на том, что у него отсутствовали хулиганские намерения. Ситников просил оправдать его в инкриминируемом ему преступлении и квалифицировать его действия по ч.1 ст.167 УК РФ. Однако ему было отказано.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, что преступление было совершено 23 декабря 2018 года в Советском районе. Тогда действия Ситникова запечатлели камеры видеонаблюдения. По этим записям полицейские установили личность крушителя, мужчину задержали. Уголовное дело находилось в производстве сотрудников районного отдела полиции.