В Волгограде крушителю витрин молотком в кулинарии вынесли приговор

Расследования 30.10.2019 14:13
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30.10.2019 14:13
К 2 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен житель Волгограда по фамилии Ситников, который в декабре прошлого года крушил молотком витрины в кулинарии. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Советском районном суде, мужчину признали виновным в умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений (ч.2 ст. 167 УК РФ).
В суде установлено, что Ситников С.Е., будучи недовольным конфликтной ситуацией ранее произошедшей в кулинарии "Конфетки-Бараночки", прибыл в заведение с металлическим молотком и нанес им не менее 9 ударов по холодильным стеклянным продуктовым витринам торгового зала кулинарии. Также он ударил молотком по входной двери, в результате чего стеклянное основание было разбито. Уже за дверью Ситников нанес еще не менее четырех ударов по стеклам входной группы. Общий ущерб составил 545 564 рубля 15 копеек.
В судебном заседании подсудимый вину признал частично. Он не отрицал повреждение и уничтожение имущества, но настаивал на том, что у него отсутствовали хулиганские намерения. Ситников просил оправдать его в инкриминируемом ему преступлении и квалифицировать его действия по ч.1 ст.167 УК РФ. Однако ему было отказано.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, что преступление было совершено 23 декабря 2018 года в Советском районе. Тогда действия Ситникова запечатлели камеры видеонаблюдения. По этим записям полицейские установили личность крушителя, мужчину задержали. Уголовное дело находилось в производстве сотрудников районного отдела полиции.
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