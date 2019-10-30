Культура

В Волгоградском НЭТе объявили конкурс среди новых режиссеров

Культура 30.10.2019 07:47
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30.10.2019 07:47


В Новом экспериментальном театре объявлен конкурс  на новую театральную постановку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт учреждения культуры, заявки от режиссеров-постановщиков с опытом работы не менее двух лет будут приниматься до 4 ноября. Среди предъявляемых требований к постановке, говорится в объявлении,  – художественная ценность драматургии, ее актуальность времени, запросам общества, оригинальность режиссерского замысла, яркость постановочных решений и прогнозируемость сценического потенциала постановки. 
Напомним, в настоящее время в Новом экспериментальном театре нет режиссера-постановщика. В середине августа стало известно об увольнении худрука Никиты Ширяева. Обязанности руководителя театра сейчас исполняет Ангелина Шершень, которая ранее занималась экономическими вопросами. Время руководства театром Никиты Ширяева сопровождалось многочисленными скандалами. Актеры обвиняли худрука в притеснении и мстительности, часть зрителей была недовольна репертуаром и качеством постановок. Вопрос о назначении нового худрука пока остается открытым. 


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