Спорт

Памяти погибших сотрудников ФСБ: в Волгограде сразятся чемпионы по кикбоксингу

Спорт 25.10.2019 16:55
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25.10.2019 16:55


С субботы по понедельник в Волгограде пройдет открытый чемпионат и Первенство города по кикбоксингу в рамках проекта «Спортивное поколение». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную федерацию кикбоксинга, турнир посвящен памяти сотрудников органов безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы. 

На ринге ФОК «Спартанец» соберутся представители 25 клубов и спортивных организаций Волгоградской области, а также бойцы из других регионов. По данным организаторов, в знаковом мероприятии примут участие более 200 спортсменов, среди которых победители и призеры российских, международных первенств, в том числе Вячеслав Песецкий - победитель первенства Мира 2017 года, Артем Волков - финалист первенства Европы 2019 года, Магомед Махамаев - победитель первенства Европы 2019 года.

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