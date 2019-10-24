Аналитика

Волгоградских предпринимателей научат управлять проектами по гибким методологиям

Аналитика 24.10.2019 10:52
366 0
24.10.2019 10:52


В Волгограде 22 октября стартовал бесплатный курс бизнес-программы«Гибкие технологии управления» от Школы бизнеса Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, курс реализуется в рамках Федерального образовательного проекта для действующих предпринимателей, разработанный Деловой средой от Сбербанка совместно с Центром поддержки предпринимательства Волгоградской области.
За две недели обучения участники программы пройдут 5 образовательных блоков в формате живых лекций и вебинаров от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей.
Участники программы научатся:
•Управлять проектами по гибким методологиям
•Создавать и проверять идеи технологических продуктов и сервисов
•Управлять командой и быстро выходить из конфликтных ситуаций
•Внедрять в свой бизнес современные инструменты для роста

Евгений Воеводин, Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка«Развитие малого и среднего предпринимательства – одна из приоритетных задач для Сбербанка. В рамках образовательного проекта участники получат эффективные практические инструментыдля развития бизнеса и познакомятся с примерами решений сложных бизнес-задач от успешных предпринимателей». 
Артём Панкратов, директор областного бизнес-инкубатора: «На нашей площадке проводятся различные бесплатные мероприятия для малого бизнеса. Несколько дней назад мы открыли обучающий проект совместно с Деловой средой. Для предпринимателей будет организовано несколько живых лекций и вебинаров по технологиям управления проектами и командой. Каждый предприниматель может получить бесплатные консультации, которые оказывает Центр комплексной поддержки «Мой бизнес», ждём каждого».
Направление «Образовательные программы» «Деловой среды» решением Президента РФ Владимира Путина признано проектом федерального значения. Оно вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России.
Программа проходит при поддержке Минэкономразвития РФ, регионального Комитета экономической политики и развития, а также Центра комплексной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской области «Мой бизнес».
Регистрация участников на сайте


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
«Росстату не верим»: волгоградцы рассказали правду о своих доходах
21.10.2019 20:00
32398 36
На жителях Волгоградской области недостаточно экономят
02.10.2019 12:16
5844 21
Волгоградцы стали чаще отдыхать за границей
27.09.2019 12:28
3735 16
Аналитика
24.10.2019 08:51
Аналитика 24.10.2019 08:51
10620 11 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.10.2019 16:46
Аналитика 23.10.2019 16:46
940 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.10.2019 13:08
Аналитика 23.10.2019 13:08
896 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.10.2019 12:09
Аналитика 22.10.2019 12:09
6321 21 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.10.2019 20:00
Аналитика 21.10.2019 20:00
32398 36 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.10.2019 12:57
Аналитика 14.10.2019 12:57
6574 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.10.2019 15:24
Аналитика 10.10.2019 15:24
5428 13 Обсудить

0
Далее
Аналитика
06.10.2019 20:57
Аналитика 06.10.2019 20:57
33981 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.10.2019 12:16
Аналитика 02.10.2019 12:16
5844 21 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.09.2019 13:53
Аналитика 30.09.2019 13:53
2427 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.09.2019 12:28
Аналитика 27.09.2019 12:28
3735 16 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.09.2019 11:41
Аналитика 23.09.2019 11:41
3543 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.09.2019 16:37
Аналитика 20.09.2019 16:37
29219 24 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.09.2019 08:29
Аналитика 16.09.2019 08:29
14539 23 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.09.2019 08:25
Аналитика 14.09.2019 08:25
12028 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:23
Житель Волгограда ответит за ложь о сломанном полицейскими пальцеСмотреть фотографии
12:20
Уголовное преследование полицейского по делу о крушении катамарана в Волгограде признано законнымСмотреть фотографии
12:06
Банк «Открытие» наращивает объемы кредитования военнослужащих в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде приговор осужденному на 9 лет колонии общественнику Гольдеру обжалованСмотреть фотографии
10:52
Волгоградских предпринимателей научат управлять проектами по гибким методологиямСмотреть фотографии
10:12
Волгоградский алюминиевый завод возобновил экскурсии для школьников в рамках профориентационной программы предприятияСмотреть фотографии
08:51
В Волгоградской области почти 60 тысяч человек в поисках работыСмотреть фотографии
07:22
В Волгограде фасад «заброшенного» ЦУМа облагородят за 10 млн рублейСмотреть фотографии
20:53
Футбольная среда в Волгограде: "Ротор" обыграл "Луч" из ВладивостокаСмотреть фотографии
20:02
В центре Волгограда хвойники из Александровского сквера получили новую пропискуСмотреть фотографии
17:31
Три человека погибли в лобовом ДТП на «смертельной» трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:20
Под Волгоградом спешивший водитель протаранил автомобиль ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Врачи спасают жизнь экс-мэра Волжского после аварии с двумя жертвамиСмотреть фотографии
14:22
Смотреть коллекцию Wink и получить интернет в подарокСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области в ДТП с участием экс-мэра Волжского погибли два человека Смотреть фотографии
13:41
Операторы электронных площадок — за сохранение конкуренцииСмотреть фотографии
13:38
Губернатор Волгоградской области озадачил «правую руку» делом на 200 миллиардовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
В Волгограде за смертельное падение малыша из окна судят его матьСмотреть фотографии
12:06
Удобно и экологично: электронную квитанцию на оплату электроэнергии получают более 50 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде вскрыли аферу на 12 млн при строительстве жилья для нужд Минобороны РФСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде тучи сгущаются над «Сосновым бором» фигуранта дела о поджоге дома губернатора Смотреть фотографии
10:00
Сельский час: руководители районов Волгоградской области делают головокружительную карьеруСмотреть фотографии
09:48
Директор Волгоградской филармонии Станислав Малых возглавит областной комитет культурыСмотреть фотографии
09:41
Директор музея-заповедника «Старая Сарепта» станет чиновником администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:06
Газовики заплатят волгоградской пенсионерке за месяц жизни без плиты из-за «плохих соседей»Смотреть фотографии
20:25
Задержанные с семечками у Вечного огня в Волгограде после проверки ЮВО оказались не военнымиСмотреть фотографии
17:37
"Новоселье переносится": в Волгограде не нашлось однушек для 33 семей из аварийных домов Смотреть фотографии
17:29
Чиновников обязали заняться многострадальной дорогой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:15
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»Смотреть фотографии
15:33
В Волгограде жадной хозяйке кафе светит судимость за долги по зарплатеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 