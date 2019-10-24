



В Волгограде 22 октября стартовал бесплатный курс бизнес-программы«Гибкие технологии управления» от Школы бизнеса Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, курс реализуется в рамках Федерального образовательного проекта для действующих предпринимателей, разработанный Деловой средой от Сбербанка совместно с Центром поддержки предпринимательства Волгоградской области.

За две недели обучения участники программы пройдут 5 образовательных блоков в формате живых лекций и вебинаров от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей.

Участники программы научатся:

•Управлять проектами по гибким методологиям

•Создавать и проверять идеи технологических продуктов и сервисов

•Управлять командой и быстро выходить из конфликтных ситуаций

•Внедрять в свой бизнес современные инструменты для роста





Евгений Воеводин, Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Развитие малого и среднего предпринимательства – одна из приоритетных задач для Сбербанка. В рамках образовательного проекта участники получат эффективные практические инструментыдля развития бизнеса и познакомятся с примерами решений сложных бизнес-задач от успешных предпринимателей».

Артём Панкратов, директор областного бизнес-инкубатора: «На нашей площадке проводятся различные бесплатные мероприятия для малого бизнеса. Несколько дней назад мы открыли обучающий проект совместно с Деловой средой. Для предпринимателей будет организовано несколько живых лекций и вебинаров по технологиям управления проектами и командой. Каждый предприниматель может получить бесплатные консультации, которые оказывает Центр комплексной поддержки «Мой бизнес», ждём каждого».

Направление «Образовательные программы» «Деловой среды» решением Президента РФ Владимира Путина признано проектом федерального значения. Оно вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России.

Программа проходит при поддержке Минэкономразвития РФ, регионального Комитета экономической политики и развития, а также Центра комплексной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской области «Мой бизнес».







