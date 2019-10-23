Происшествия

В Волгограде таинственный Григорий попал в больницу в коме после двух суток запоя

Происшествия 23.10.2019 10:19
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23.10.2019 10:19


После двухдневного распития спиртных напитков в Кировском районе Волгограда к медикам накануне попал неизвестный, который изначально представлялся собутыльникам Григорием. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, мужчина находился в состоянии комы, на вид ему примерно 48 -50 лет, данные личности пока не установлены.

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