Спорт

Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с неудобным соперником в Армавире

Спорт 19.10.2019 19:56
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19.10.2019 19:56


Сегодня волгоградский «Ротор» в рамках 18-го тура Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020 встретился с командой ФК «Армавир». Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла на стадионе «Юность» в городе Армавир Краснодарского края и завершилась со счетом 0:0. Несмотря на несколько острых моментов, в первом тайме голов забито не было: мяч дважды попадал в перекладину.
Во втором тайме командам также не удалось открыть счет. Игра проходила напряженно, у ворот было «жарко», но безрезультативно. Добавочные 4 минуты ситуацию не решили: команды ушли с поля без голов. 
Отметим, что «Армавир» спортивные комментаторы называют неудобным соперником для волгоградского «Ротора», потому что команды всегда играют напряженно. Так, сегодня команда из Краснодарского края, занимающая 12 место в турнирной таблице, сражалась с волгоградцами, которые находятся на третьей строчке, на равных. Ничейный результат принес командам по очку.

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