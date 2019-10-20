В Волгограде с телеком-компании взыскали миллион за уничтожение 168 вязов





Ущерб в сумме более миллиона рублей за незаконно вырубленные деревья обязали выплатить ООО "Южрегионтелеком". Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Александр Куртуков, иск прокуратуры о погашении ущерба в полном объеме удовлетворен Аксайским районным судом Ростовской области.

Установлено, что сотрудники ООО "Южрегионтелеком" в рамках работы по договору произвели незаконную вырубку 168 деревьев породы вяз. Незаконная рубка была выявлена сотрудниками природоохранной прокуратуры на территории Ворошиловского лесничества в Волгограде.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



