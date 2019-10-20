Никак не лечится: Волгоград хронически погряз в свалках

Экология 20.10.2019 15:09
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20.10.2019 15:09
О том, как прибрежные территории Волги и другие прекрасные места Волгограда прирастают многочисленными свалками журналисты ИА «Высота 102» рассказывали еще в 2017 году. Тогда по стране в целом и по Волгоградской области в частности громогласно шагал Год Экологии, но это не мешало несанкционированным помойкам множиться. С тех пор изменилось немногое - по-прежнему находятся люди, которые делают свое отвратительное дело, а профильные структуры и организации все также демонстрируют беззубость и инертность.
Например, все в той же поре одно из самых замусоренных мест города - территория за ТРЦ «Акварель» в Советском районе. На сегодняшний день здесь образовалась укатанная грунтовая дорога - теневые конкуренты регионального оператора сферы ТКО энергично вывозят к берегу Волги строительный мусор и другие отходы. Все это просто и мучительно, как зубная боль, только почему-то никак не лечится. Результат прошедших с завершения Года Экологии трех лет хронической мусорной стабильности - в фоторепортаже ИА «Высота 102».
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