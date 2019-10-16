Политика 16.10.2019 12:08
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16.10.2019 12:08
Губернатор Андрей Бочаров назвал имена тех, кто, по его мнению, должен возглавить профильные комитеты в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня предложения главы региона были озвучены на расширенном заседании президиума регионального политсовета "Единой России", которое проходит в Волгоградской облдуме. В повестке значится 15 вопросов, но самый главный - кому достанутся ключевые портфели в областной администрации после прошедших 8 сентября выборов главы региона.
Андрей Бочаров назвал 13 фамилий: письмо от губернатора с именами претендентов на ключевые посты поступило накануне в реготделение "Единой России". Лидер реготделения ЕР Сергей Горняков отметил, что согласование кандидатур - добрая традиция. Самого главы региона на заседании в областной думе не было. Новых-старых председателей комитетов представляла заместитель аппарата губернатора Наталья Лисименко. Со всей торжественностью она заявила, что "это все действующие и практикующие руководители".
В числе первых была названа Лариса Савина. Предложено оставить ее на должности председателя комитета образования, науки и молодежной политики. Самых лестных слов Савина удостоилась от ректора ВолГУ Василия Тараканова. Он назвал ее самым эффективным руководителем комитета за последние годы.
В руководстве комитета социальной защиты населения также без изменений. Лилия Заботина продолжит возглавлять комитет.
Олег Николаев останется у руля комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Виталий Сазонов сохраняет пост председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Алексей Сивокоз продолжит руководить инспекций государственного жилищного надзора Волгоградской области. Председателем областного комитета здравоохранения переназначен Анатолий Себелев, а комитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения - Юрий Наурзалиев. Кресло председателя комитета информационных технологий Волгоградской области останется за Сергеем Торбиным. Руководить комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области будет Анна Чупахина. Юрий Чувашин остается в должности председателя областного комитета строительства. Анатолий Васильев продолжит руководить комитетом транспорта и дорожного хозяйства, Елена Прохорова - комитетом архитектуры и градостроительства, Александр Сторожук - инспекцией строительного надзора Волгоградской области.
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