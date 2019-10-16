Политика

Кому портфель?: волгоградский губернатор озвучил имена старых-новых председателей комитетов

Политика 16.10.2019 12:08
10772 34
16.10.2019 12:08


Губернатор Андрей Бочаров назвал имена тех, кто, по его мнению, должен возглавить профильные комитеты в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня предложения главы региона были озвучены на расширенном заседании президиума регионального политсовета "Единой России", которое проходит в Волгоградской облдуме. В повестке значится 15 вопросов, но самый главный - кому достанутся ключевые портфели в областной администрации после прошедших 8 сентября выборов главы региона. 
Андрей Бочаров назвал 13 фамилий: письмо от губернатора с именами претендентов на ключевые посты поступило накануне в реготделение "Единой России". Лидер реготделения ЕР Сергей Горняков отметил, что согласование кандидатур - добрая традиция. Самого главы региона на заседании в областной думе не было. Новых-старых председателей комитетов представляла заместитель аппарата губернатора Наталья Лисименко. Со всей торжественностью она заявила, что "это все действующие и практикующие руководители".
В числе первых была названа Лариса Савина. Предложено оставить ее на должности председателя комитета образования, науки и молодежной политики. Самых лестных слов Савина удостоилась от ректора ВолГУ Василия Тараканова. Он назвал ее самым эффективным руководителем комитета за последние годы.
В руководстве комитета социальной защиты населения также без изменений. Лилия Заботина продолжит возглавлять комитет.
Олег Николаев останется у руля комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Виталий Сазонов сохраняет пост председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Алексей Сивокоз продолжит руководить инспекций государственного жилищного надзора Волгоградской области. Председателем областного комитета здравоохранения переназначен Анатолий Себелев, а комитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения - Юрий Наурзалиев. Кресло председателя комитета информационных технологий Волгоградской области останется за Сергеем Торбиным. Руководить комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области будет Анна Чупахина. Юрий Чувашин остается в должности председателя областного комитета  строительства. Анатолий Васильев продолжит руководить комитетом транспорта и дорожного хозяйства, Елена Прохорова - комитетом архитектуры и градостроительства, Александр Сторожук - инспекцией строительного надзора Волгоградской области. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Ветер конъюктуры гонит их вперед: как VIP-гости на инаугурацию губернатора Волгоградской области прибывали
24.09.2019 13:30
32562 30
Новый созыв Волгоградской облдумы сроднился на первом же заседании
30.09.2019 16:08
30812 47
«В Москву!»: Губернатор утвердил сенатором экс-председателя Волгоградской облдумы Семисотова
24.09.2019 16:13
29717 26
Политика
16.10.2019 12:42
Политика 16.10.2019 12:42
16293 26 Обсудить

0
Далее
Политика
15.10.2019 10:33
Политика 15.10.2019 10:33
29056 37 Обсудить

0
Далее
Политика
10.10.2019 18:48
Политика 10.10.2019 18:48
20378 18 Обсудить

0
Далее
Политика
08.10.2019 15:47
Политика 08.10.2019 15:47
5724 22 Обсудить

0
Далее
Политика
08.10.2019 11:36
Политика 08.10.2019 11:36
16577 28 Обсудить

0
Далее
Политика
08.10.2019 11:21
Политика 08.10.2019 11:21
12101 16 Обсудить

0
Далее
Политика
08.10.2019 09:35
Политика 08.10.2019 09:35
18888 14 Обсудить

0
Далее
Политика
07.10.2019 17:39
Политика 07.10.2019 17:39
8456 3 Обсудить

0
Далее
Политика
07.10.2019 14:48
Политика 07.10.2019 14:48
23845 16 Обсудить

0
Далее
Политика
04.10.2019 17:32
Политика 04.10.2019 17:32
26630 8 Обсудить

0
Далее
Политика
04.10.2019 16:10
Политика 04.10.2019 16:10
6209 7 Обсудить

0
Далее
Политика
04.10.2019 11:47
Политика 04.10.2019 11:47
12816 28 Обсудить

0
Далее
Политика
04.10.2019 11:24
Политика 04.10.2019 11:24
2920 9 Обсудить

0
Далее
Политика
02.10.2019 09:58
Политика 02.10.2019 09:58
25543 43 Обсудить

0
Далее
Политика
01.10.2019 14:02
Политика 01.10.2019 14:02
27630 44 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:51
В Волгограде товаровед вынес в носках телефонов на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
16:07
Консервный завод в Волгограде на грани остановки из-за передела имущества Смотреть фотографии
15:50
Остался после ЧМ-2018: в Волгограде задержали нелегала из НигерииСмотреть фотографии
15:47
Инородный предмет нашли в теле пациента Волгоградского онкодиспаснера спустя 10 лет после операцииСмотреть фотографии
14:00
К нам едет ревизор: предстоящий визит главы Волгоградской области в Краснослободск навел шороху у местных чиновниковСмотреть фотографии
13:14
В Волгоградской области за взятки осудили экс-сотрудника РыбнадзораСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде назначена дата похорон экс-чиновника мэрии Дмитрия СемененкоСмотреть фотографии
12:42
Единороссы объявили "охоту на страусов" среди чиновников администрации Волгоградской области Смотреть фотографии
12:08
Кому портфель?: волгоградский губернатор озвучил имена старых-новых председателей комитетовСмотреть фотографии
11:57
На «Золотой осени» запланировано — в «Садах Придонья» уже реализуетсяСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде отремонтируют дорогу к элитному поселкуСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области за сутки мошенники украли с чужих банковских карт почти полмиллиона рублейСмотреть фотографии
10:14
Жители Краснодарского края и ХМАО пострадали в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:11
Под Волгоградом обвиняемый в педофилии водитель маршрутки предстанет перед судомСмотреть фотографии
17:03
К октябрю налоговики собрали в Волгоградской области 70,5 млрд рублейСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде следователи установят причину падения малыша с четвертого этажаСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде расследуют таинственное исчезновение семьи 30 лет назадСмотреть фотографии
15:10
Банк «Открытие» представил новую систему обслуживания розничных клиентовСмотреть фотографии
14:57
Волгоградская компания построит за миллиард 14 коллекторов для спасения Волги от неочищенных стоковСмотреть фотографии
14:50
На сцене Волгоградского НЭТа Московский театр на Таганке покажет два спектакляСмотреть фотографии
14:38
«Ростелеком» стал лидером среди коммерческих Центров обработки данныхСмотреть фотографии
14:12
В Волгоград из Ташкента доставят мощи святителя ЛукиСмотреть фотографии
13:12
Президент России назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:14
Памятник-"беспризорник ": в Волгограде оштрафовали собственника кинотеатра "Юбилейный"Смотреть фотографии
10:33
Депутатам подскажут, кого одобрить на ключевые посты в администрацию Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия» покоряет профессиональные вершиныСмотреть фотографии
09:56
Три брата "кошмарили" пенсионеров в Волгоградской области за газовые счетчикиСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде огласили приговор по делу о коррупции на железной дорогеСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области от удара током погиб рабочийСмотреть фотографии
09:03
Отговорка «Меня с работы не отпускают» больше не действуетСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 