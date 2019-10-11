Происшествия

Под Волгоградом пострадали 4 человека из-за неуступчивого водителя

Происшествия 11.10.2019 18:06
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11.10.2019 18:06


Четверо человек пострадали сегодня в результате столкновение двух легковушек в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, на улице Заволжская столкнулись «Лада Гранта» и «Киа Соренто». По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель отечественной легковушки, который при повороте не предоставил преимущество движения иномарке. Пострадали трое мужчин и женщина. Обстоятельства аварии уточняются. 

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