Расследования 10.10.2019 14:22
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10.10.2019 14:22
24-летняя жительница Котово, которая в августе прошлого года подожгла дом многодетной соседки, в ближайшее время отправится на скамью подсудимых, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня в СУ СКР по Волгоградской области заявили о завершении расследования. Уголовное дело направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения. По данным следствия, между обвиняемой и её супругом произошел конфликт, причиной которого стала ревность к многодетной соседке. Поздно ночью, будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина пробралась на территорию домовладения семьи предполагаемой соперницы, облила входную дверь бензином и подожгла. Пожар стремительно распространился по деревянным конструкциям жилого помещения, где в это время спали трое малолетних детей, их родители и дедушка. Спастись из огня удалось лишь женщине и двоим детям – 2016 и 2018 годов рождения. Трехлетняя девочка вместе с отцом и дедом погибли.
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