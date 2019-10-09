Олимпийская чемпионка и экс-сенатор Татьяна Лебедева создаст в Волгограде легкоатлетический центр

Спорт 09.10.2019 19:48
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09.10.2019 19:48
Сенатор от Волгоградской области Татьяна Лебедева, полномочия которой были прекращены Советом Федерации, планирует заняться созданием легкоатлетического центра в Волгограде. Об этом она заявила сегодня ТАСС. Как пояснил глава комитета Совфеда по регламенту и парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, - сообщает ИА "Высота 102", - Лебедева входила в состав комитета Совфеда по социальной политике. На заседании комитета его председатель Валерий Рязанский объявил ей благодарность, отметив, что она закрывала все вопросы, связанные со спортивным и олимпийским движением в РФ. Лебедева является заслуженным мастером спорта РФ, олимпийской чемпионкой, шестикратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы по тройным прыжкам и прыжкам в длину.
Татьяна Лебедева с 2014 года представляла в верхней палате парламента Волгоградскую область. Сенатором от законодательной власти региона стал Сергей Горняков, который ранее занимал должность зампредседателя регионального парламента.
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