Олимпийская чемпионка и экс-сенатор Татьяна Лебедева создаст в Волгограде легкоатлетический центр

Сенатор от Волгоградской области Татьяна Лебедева, полномочия которой были прекращены Советом Федерации, планирует заняться созданием легкоатлетического центра в Волгограде. Об этом она заявила сегодня ТАСС. Как пояснил глава комитета Совфеда по регламенту и парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, - сообщает ИА "Высота 102", - Лебедева входила в состав комитета Совфеда по социальной политике. На заседании комитета его председатель Валерий Рязанский объявил ей благодарность, отметив, что она закрывала все вопросы, связанные со спортивным и олимпийским движением в РФ. Лебедева является заслуженным мастером спорта РФ, олимпийской чемпионкой, шестикратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы по тройным прыжкам и прыжкам в длину.

Татьяна Лебедева с 2014 года представляла в верхней палате парламента Волгоградскую область. Сенатором от законодательной власти региона стал Сергей Горняков, который ранее занимал должность зампредседателя регионального парламента.































