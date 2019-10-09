Спорт

Олимпийская чемпионка и экс-сенатор Татьяна Лебедева создаст в Волгограде легкоатлетический центр

Спорт 09.10.2019 19:48
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09.10.2019 19:48


Сенатор от Волгоградской области Татьяна Лебедева, полномочия которой были прекращены Советом Федерации,  планирует  заняться созданием легкоатлетического центра в Волгограде.  Об этом она заявила сегодня ТАСС. Как пояснил  глава комитета Совфеда по регламенту и парламентской деятельности Вячеслав Тимченко,  - сообщает  ИА "Высота 102", -  Лебедева входила в состав комитета Совфеда по социальной политике. На заседании комитета его председатель Валерий Рязанский объявил ей благодарность, отметив, что она закрывала все вопросы, связанные со спортивным и олимпийским движением в РФ. Лебедева является заслуженным мастером спорта РФ, олимпийской чемпионкой, шестикратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы по тройным прыжкам и прыжкам в длину.
Татьяна Лебедева с 2014 года представляла в верхней палате парламента Волгоградскую область. Сенатором от законодательной власти региона стал Сергей Горняков, который ранее занимал должность зампредседателя регионального парламента. 








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