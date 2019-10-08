Борьба с коррупцией

В Волгограде за взятку судят сотрудников управления Росалкогольрегулирования

Борьба с коррупцией 08.10.2019 17:50
5412 1
08.10.2019 17:50


Двоих сотрудников госоргана обвиняют в получении 100 тысяч рублей взятки за сокрытие факта наличия неучтенной алкогольной продукции на складе торговой организации в Волгограде и фальсификации протокола проверки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Рудник, расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника одного из отделов межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному Федеральному округу, а также главного специалиста-эксперта этого же структурного подразделения, завершено.
По данным следствия, осенью прошлого года обвиняемые выявили нарушение в деятельности коммерческой организации, обнаружив на складе 3 тысячи литров неучтенной алкогольной продукции, которая даже не имела сопроводительных документов, удостоверяющих ее качество. За такое правонарушение торговому предприятию грозили административный штраф до 300 тысяч рублей и конфискация товара. Решив воспользоваться служебным положением, главный специалист-эксперт управления Росалкогольрегулирования предложил заместителю директора фирмы за 100 тысяч рублей "закрыть глаза" на выявленные в ходе проверки факты. Получив требуемую сумму, он сфальсифицировал протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, не указав в нем о наличии на складе "неучтенки". Официальный документ обвиняемый подписал у своего непосредственного руководителя, который, к слову, был осведомлен о совершаемых преступных действиях.
Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Под Волгоградом вернули в собственность района отданную главой-коррупционером землю
22.09.2019 16:41
15494 0
В Волгограде владелец «убойного» арсенала задержан за взятку полицейскому
10.09.2019 15:23
13879 3
В Волгоградской области директор МУПа отремонтировал за бюджетные деньги машину родственницы
23.09.2019 12:32
13543 4
Борьба с коррупцией
23.09.2019 12:32
Борьба с коррупцией 23.09.2019 12:32
13543 4 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.09.2019 16:41
Борьба с коррупцией 22.09.2019 16:41
15494 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.09.2019 15:23
Борьба с коррупцией 10.09.2019 15:23
13879 3 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.09.2019 15:36
Борьба с коррупцией 03.09.2019 15:36
14296 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.09.2019 13:07
Борьба с коррупцией 03.09.2019 13:07
4468 1 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.08.2019 15:17
Борьба с коррупцией 28.08.2019 15:17
12686 12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.08.2019 16:56
Борьба с коррупцией 21.08.2019 16:56
18844 48 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.08.2019 12:33
Борьба с коррупцией 09.08.2019 12:33
14215 6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.08.2019 16:14
Борьба с коррупцией 08.08.2019 16:14
4134 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.07.2019 14:40
Борьба с коррупцией 29.07.2019 14:40
12034 7 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.07.2019 15:50
Борьба с коррупцией 23.07.2019 15:50
6814 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.07.2019 11:39
Борьба с коррупцией 22.07.2019 11:39
9452 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.07.2019 13:05
Борьба с коррупцией 18.07.2019 13:05
17066 23 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.06.2019 11:52
Борьба с коррупцией 28.06.2019 11:52
19836 4 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.06.2019 10:55
Борьба с коррупцией 23.06.2019 10:55
5879 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:50
В Волгограде за взятку судят сотрудников управления РосалкогольрегулированияСмотреть фотографии
17:08
В Волгоградской области «ничейной» дороге с жуткими ямами нашли хозяинаСмотреть фотографии
15:47
В Волгоградской облдуме Олег Савченко призвал коллег забыть о политической борьбе ради нацпроектовСмотреть фотографии
15:32
В Волгограде первый фигурант дела о мошенничестве с участием экс-депутатов пошел под судСмотреть фотографии
15:04
На севере Волгоградской области жителям пригрозили срывом начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
14:14
Под Волгоградом водитель-лихач устроил кровавое месиво на уличном рынкеСмотреть фотографии
13:37
Как птица Феникс: переживший пожар павильон депутата в центре Волгограда захватила стройкаСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области напавшую на ребенка овчарку застрелили из табельного оружияСмотреть фотографии
13:06
Подвели итоги конкурса благоустройству набережной в ЖК «Бейкер стрит»Смотреть фотографии
12:48
Волгоградской бизнесвумен грозит 8 лет за торговлю запрещенными таблетками для похуденияСмотреть фотографии
12:03
Бренд «Котельниково – Земля Героев» выходит на федеральный уровеньСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской облдуме трогательно попрощались с новым сенатором Горняковым (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:21
Белые и пушистые: Оппозиция Волгоградской облдумы удивляет покладистым поведениемСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде влюбленные пошли под суд за попытку купить свидание в следственном изолятореСмотреть фотографии
10:11
«Ростелеком» продолжает проект по обучению детей актерскому мастерству в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:35
Губернатор Волгоградской области назначил очередного заместителяСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде «подкованный» участковым гражданин дал отпор мошенникуСмотреть фотографии
17:39
Губернатор Волгоградской области определился с «правой рукой»Смотреть фотографии
17:18
В Волгограде водитель разбитой машины оставил вместо себя собачку и исчезСмотреть фотографии
16:10
Волжские тепловые сети получили паспорт готовностиСмотреть фотографии
15:40
Арбитражный суд Волгоградской области лишился вывески ради обновленияСмотреть фотографии
15:33
Сбербанк упрощает получение ипотеки: трудовая книжка больше не нужнаСмотреть фотографии
15:01
Тотальная слежка: в Волгоградской области озаботились сбором данных с автодорог для «Сколково»Смотреть фотографии
14:48
Губернатор Волгоградской области устроил перестройку своим заместителям Смотреть фотографии
14:13
В Волгограде у завода «Красный Октябрь» в разгаре сезон посадокСмотреть фотографии
13:48
День рождения Владимира Путина проходит в Волгограде без громких признанийСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде требуют снести «Сосновый бор» фигуранта дела о поджоге дома губернатора Смотреть фотографии
11:01
В Волгограде два крепких парня обокрали супермаркет под прицелом видеокамерСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
В Волгограде Audi врезалась в ограждение дороги, пять человек пострадалиСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде у подножия Мамаева кургана загорелась легковушка, двое человек пострадалиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 