В Волгограде за взятку судят сотрудников управления Росалкогольрегулирования

Борьба с коррупцией 08.10.2019 17:50
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08.10.2019 17:50
Двоих сотрудников госоргана обвиняют в получении 100 тысяч рублей взятки за сокрытие факта наличия неучтенной алкогольной продукции на складе торговой организации в Волгограде и фальсификации протокола проверки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Рудник, расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника одного из отделов межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному Федеральному округу, а также главного специалиста-эксперта этого же структурного подразделения, завершено.
По данным следствия, осенью прошлого года обвиняемые выявили нарушение в деятельности коммерческой организации, обнаружив на складе 3 тысячи литров неучтенной алкогольной продукции, которая даже не имела сопроводительных документов, удостоверяющих ее качество. За такое правонарушение торговому предприятию грозили административный штраф до 300 тысяч рублей и конфискация товара. Решив воспользоваться служебным положением, главный специалист-эксперт управления Росалкогольрегулирования предложил заместителю директора фирмы за 100 тысяч рублей "закрыть глаза" на выявленные в ходе проверки факты. Получив требуемую сумму, он сфальсифицировал протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, не указав в нем о наличии на складе "неучтенки". Официальный документ обвиняемый подписал у своего непосредственного руководителя, который, к слову, был осведомлен о совершаемых преступных действиях.
Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.
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