Расследования

Волгоградской бизнесвумен грозит 8 лет за торговлю запрещенными таблетками для похудения

Расследования 08.10.2019 12:48
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08.10.2019 12:48


За контрабанду сильнодействующих веществ и их незаконный оборот будут судить в Волжском 32-летнюю местную жительницу. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщину обвиняют в совершении более двух десятков эпизодов инкриминируемых деяний, ей грозит до 8 лет лишения свободы. 
По версии следствия, обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, с сентября 2016 года по август 2018 года, в Интернете заказывала и организовывала доставку с территории Казахстана и Кыргызстана препаратов, содержащих сильнодействующее вещество – сибутрамин.  Данное вещество является психоактивным анорексигенным лекарственным средством, усиливающим чувство насыщения. Согласно законодательству сибутрамин, а также его структурные аналоги, входят в список запрещенных сильнодействующих веществ.
В дальнейшем через свой интернет-магазин женщина распространяла запрещенные в РФ препараты на территории Алтайского, Забайкальского, Камчатского края, Республики Крым, Белгородской, Волгоградской, Иркутской, Московской, Омской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областей, а также в Москве.
В ходе операции по пресечению противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов изъято из незаконного оборота более 6 кг запрещенных сильнодействующих веществ стоимостью порядка 7,4 млн рублей. Вину в инкриминируемых деяниях бизнес-леди полностью признала.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УНК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

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