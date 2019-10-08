В Волгограде влюбленные пошли под суд за попытку купить свидание в следственном изоляторе





Влюбленная парочка предстала перед судом в Волгограде по обвинению в попытке дачи взятки сотруднику исправительной колонии, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Волгоградского областного суда.

По материалам дела, 33-летний Андрей Васильев и 20-летняя Анна Калиниченко обвиняются в попытке совершения в мае текущего года коррупционного преступления. Тогда в отношении Васильева было возбуждено уголовное дело и он находился под стражей в ПФРСИ ФКУ "ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области". В период краткосрочного свидания со своей девушкой - Анной Калиниченко, влюбленные решили дать взятку сотруднику исправительной колонии, чтобы он предоставил им возможность провести время в комнате длительных свиданий, предназначенной исключительно для пребывания там лиц, осужденных к лишению свободы. Васильев предложил взятку сотруднику колонии в размере 15 тысяч рублей, но получил отказ. Тогда Калиниченко зашла в кабинет начальника ПФРСИ на ТИО ФКУ "ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области" и попыталась дать ему взятку, положив денежные средства в пачку из-под сигарет. Однако сотрудник колонии от получения взятки отказался, а действия Калиниченко были пресечены сотрудниками отделения ОЭБ и ПК УМВД России по г.Волгограду и ОСБ УФСИН России по Волгоградской области.



