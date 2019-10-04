Администрацию Волгоградской области ожидает структурный «переворот»





Проект обновленной структуры администрации Волгоградской области в самое ближайшее время могут внести в регпарламент. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в аппарате исполнительной власти. Сегодня в администрации региона документ должны окончательно утвердить. После чего губернатор внесет в областную думу пакет документов. Некоторые подразделения может ожидать укрупнение или, напротив, дробление. Насколько серьезными окажутся перемены – пока неизвестно. Однако уже 8 октября на заседании Волгоградской облдумы депутаты могут оперативно рассмотреть и принять данную законодательную инициативу.

В последний раз структуру администрации Волгоградской области серьезно изменили в начале 2017 года. Тогда помимо объединенных подразделений, появились и новые - такие, как комитет градостроительства и архитектуры, комитет по охране объектов культурного наследия. В настоящее время администрацию региона образуют 26 комитетов и 2 инспекции, аппарат губернатора, управление делами и представительство в Москве. До последнего времени у губернатора было шесть заместителей, трое из которых после выборов в облдуму стали депутатами.



